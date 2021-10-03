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DÜNYA

Hindistan'da köprünün altında sıkışan yolcu uçağı viral oldu

İhlas Haber Ajansı

Hindistan'da köprünün altında sıkışan yolcu uçağı bölge sakinlerinin merak konusu olurken uçağın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ile Haryana eyaletindeki Gurgaon kentini birbirine bağlayan karayolu ilginç bir olaya sahne oldu. Uzun süredir kullanılmayan ve hurdaya ayrılan bir uçak taşınırken köprünün altında sıkıştı.

Air India filosunda yıllarca kullanıldığı belirtilen yolcu uçağı bölge sakinlerinin merak konusu oldu. Uçağın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi.

Uçağın köprünün altına sıkışmasının bölgede trafiğe yol açtığı ifade edilirken uçağın çıkarılması için kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiği açıklandı.

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