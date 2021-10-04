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Antalya’da 2 bin 500 rakımlı yaylada drone gören çoban sopa ile drone kovaladı

ANTALYA’da 2 bin 500 rakımlı yaylada kendisinin drone ile görüntülendiğini fark eden bir çoban, önce şaşırdı sonra ise drone'u sopa ile kovaladı. Bir süre sonra duruma alışan çoban, drone'u şapkası ile selamladı. İlginç anlar drone kamerası tarafından kaydedildi.

İlginç olay, Kaş ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Akdağ'ın eteklerinde bulunan Rahat Yaylası'nda yaşandı. Her yaz koyun sürüsünü alarak yaylaya çıkan Veli Keklikçi, arkadaşları ile çeşme başında sohbet ederken bir anda havada bir cisim gördü. Gördüğü karşısında önce şaşıran çoban, sonra elinde bulunan sopa ile drone'u kovalamaya başladı. Bunun üzerine drone operatörü drone'u geri çekti.

Kararından vazgeçen adam drone kendisine doğru tekrar gelince tekrar kovalamak istedi. Bunun üzerine yanında bulunan arkadaşlarının uyarısı ile kararından vazgeçti. Bir süre sonra duruma alışan adam şapkası ile drone'u selamladı. 3 arkadaş daha sonra yaylada çeşme başında sohbet etmeye devam etti. Drone kamerası ise o anları görüntüledi.

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