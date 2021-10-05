BIST 1.392
DOLAR 8,85
EURO 10,28
ALTIN 500,05
SAĞLIK

Sivas'ta doğum günü kutlanmıştı! Tuğkan bebekten kahreden haber

İhlas Haber Ajansı

SİNOP'ta SMA Tip 1 hastası Tuğkan bebek geçirdiği ameliyat sonrası hayata tutunamadı. 5 gün önce geçirdiği ameliyattan sağ çıkması ve doğum günü kutlanan Tuğkan, o görüntülerle akıllarda kaldı.

Sinop’ta Satı Buket ve Coşkun Özkıdık çiftinin bebeği Tuğkan Uraz hayata veda etti. 1 aylıkken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığı teşhisi konulan Tuğkan’ın yaşatılması için ailesi ve Sinoplular büyük çaba gösteriyordu.
“Tuğkan’a umut ol” başlığı ile açılan hesaplarda, Tuğkan’ın yaşaması için canlı yayınlar yapılmış, sanal yiyecek ve içecekler satılmış ve kentin çeşitli yerlerinde stantlar açılmıştı. Bundan 5 gün önce ise 2 yaşına giren bebeğin doğum günü kutlanmış aynı gün girdiği ameliyattan sağ çıkması da sevinç oluşturmuştu.

Pastanın mumlarını babası Coşkun Özkıdık ve alanda bulunan çocuklar, annesi Buket ve Tuğkan canlı yayında izlerken üflemişti. 5 gün önce yüzleri güldüren etkinlik ne yazık ki minik yavruya yapılan bir veda oldu.
Tuğkan bebek geçirdiği ameliyat sonrası hayata tutunamadı. Tuğkan bebeğin hayata gözlerini yumması kentte üzüntüye sebep oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Cinsel içerikli video eleştirileri FOX sunucusu Fulya Öztürk'ü çıldırttı
Cinsel içerikli video eleştirileri FOX sunucusu Fulya Öztürk'ü çıldırttı
PKK'nın ele geçirilmesi imkansız demişti! Komandolar girdi 12 PKK'lı öldürüldü
PKK'nın ele geçirilmesi imkansız demişti! Komandolar girdi 12 PKK'lı öldürüldü
Dev timsah tek seferde mideye indirdi görüntüler milyonlarca kez izlendi
Dev timsah tek seferde mideye indirdi görüntüler milyonlarca kez izlendi
İstanbul'da gökyüzü bir anda aydınlandı! Gören telefona sarıldı: İlginç bir durum
İstanbul'da gökyüzü bir anda aydınlandı! Gören telefona sarıldı: İlginç bir durum
Antalya’da 2 bin 500 rakımlı yaylada drone gören çoban sopa ile drone kovaladı
Antalya’da 2 bin 500 rakımlı yaylada drone gören çoban sopa ile drone kovaladı
Bursa'da polisin önünde drift yaptılar! 50 km kaçtıktan sonra kaza yaparak yakalandılar
Bursa'da polisin önünde drift yaptılar! 50 km kaçtıktan sonra kaza yaparak yakalandılar
Fenerbahçe'li eski futbolcu Frey'den bir gol daha
Fenerbahçe'li eski futbolcu Frey'den bir gol daha
Samsun'da bu acıya yürek dayanmaz! Ailenin feryatları yürek dağladı
Samsun'da bu acıya yürek dayanmaz! Ailenin feryatları yürek dağladı