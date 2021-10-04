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DÜNYA

Dev timsah tek seferde mideye indirdi görüntüler milyonlarca kez izlendi

ABD'de bir kişi arka bahçesinde bir timsahın başka bir timsahı yediği anların görüntüsünü kaydetti. Güney Karolina eyaletindeki Murrells Inlet bölgesinde yaşayan Taylor Soper'ın 1 Ekim'de paylaştığı video büyük ilgi gördü.

Twitter'da viral olan videoda vücudunun yarısı suyun dışında olan bir timsahın, kendisinden küçük diğer timsahı tek seferde mideye indirdiği görülüyor. Dev timsah avını zorlanmadan yutarken, küçük timsahın ayakları ve kuyruğu saniyeler içinde yok oluyor.

Independent Türkçe'deki habere göre Soper'in "Bu olay bugün ebeveynlerimin arka bahçesinde yaşandı. Atıştırmalık olan şey 1,8 metrelik bir timsah" mesajıyla paylaştığı videoyu yaklaşık 45 bin kişi beğenirken, görüntüler 4,5 milyon kez izlendi.

Twitter kullanıcısı, videoyu evde tek başınayken şans eseri timsahın saldırısını gören babasının çektiğini söyledi. Ayrıca Soper, ailesinin videodaki küçük timsahı geçen hafta yine aynı yerde, kendisinden küçük başka bir timsahı yerken gördüğünü de belirtti.


Sosyal medya kullanıcısı, "Tam anlamıyla afaldım. Dinozor gibiydi" dedi.

Geçen hafta da Florida'da yaşayan Eugene Bozzi'nin, evinin bahçesine giren bir timsahı çöp kutusuyla yakalayıp karşıdaki küçük göle bıraktığı görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.

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