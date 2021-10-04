Su borularını taşıyan köprü çöktü! Hayat felç oldu: 60 bin hane susuz kaldı

JAPONYA’nın Wakayama şehrinde su borularını taşıyan köprünün çökmesi sonucu 60 bin hanede su kesintisi yaşandı.

Japonya'nın Wakayama şehrinde su krizi meydana geldi. Kente su taşıyan dev boruların Kinokawa nehri üzerindeki köprü kısmından çöktüğü açıklandı. Eyalet yönetiminden bugün edinilen bilgiye göre, 60 bin hanede yaşayan yaklaşık 140 bin kişi su kesintilerinden etkilendi.



Wakayama Belediye Başkanı Masahiro Obana düzenlediği basın toplantısında, boru hattının yakınından geçen diğer bir köprüye yeni hat döşenmesi de dahil olmak üzere su tedariği için çözüm yolu aradıklarını söyledi. Çöken boru köprüsünün 1975 yılında 48 yıllık kullanım süresi ile inşa edildiği ve geçtiğimiz ay yapılan rutin denetimlerde soruna rastlanmadığı ifade edildi.



Hayatı felç etti

Yaşanan su sıkıntısı, bölgedeki günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Yaklaşık 35 anaokulu ve okul su sıkıntısı nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerinin ise bölgeye kurulan geçici istasyonlar aracılığıyla su tedariğine destek verdiği öğrenildi.