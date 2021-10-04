Cinsel içerikli video eleştirileri FOX sunucusu Fulya Öztürk'ü çıldırttı

Canlı yayında cinsel içerikli video izlenmesiyle gündeme gelen FOX ekranlarındaki Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk, olayın çarpıtıldığını söyleyerek isyan etti. Öztürk, "Ben buralara hiçbir yerimi açmadan geldim. Hiçbir yerimi ortalara sermeden. Hiç kimsenin sevgilisi, osu busu olmadan. Sıfır torpilsiz, emeğimle, çoğu zaman kimsenin gidemediği yerlere giderek" ifadelerini kullandı.

FOX ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programının cuma günü yayınlanan bölümü Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Programa katılan Celal Bilgin, sosyal medyada eşinin cinsel içerikli videosu olduğunu, eşini de kasıklarındaki ameliyat izinden tanıdığını söylemişti.

İddiasını kanıtlamak isteyen Bilgin, söz konusu videoyu canlı yayında Fulya Öztürk ile programdaki konuklara izletti. Programın bu bölümü yayınlandıktan sonra başta sosyal medya olmak üzere birçok platformda gündem oldu ve tepki çekti.

Fulya Öztürk isyan etti

Programın son bölümünde Öztürk, tartışmalar nedeniyle isyan etti. Olayın çarpıtıldığını söyleyen Fulya Öztürk, yayında videonun ekrana yansımadığını, programdaki görevlilerin işlerini yapabilmesi için izlemek zorunda olduklarını ve kendisinin de izlemediğini iddia etti.

Öztürk, "Attığı manşete bak: 'Pornografik görüntü izletti.' Bak kardeşim, cuma günkü programda rahatsızlık verdiysem şahsım, ekibim adına özür diliyorum. Fakat bir videodan bahsediyor ya bu çocuk. Orada iz var diyor. Bunların hepsi gerçek. Ama öyle bir algı yapılıyor ki... Türk televizyonlarında neler oldu ben sayayım mı? Bir kız çıkıyor, hemen onu öldürelim, boğazlayalım, boğalım. Linç edelim yaşamasın. Ben buralara hiçbir yerimi açmadan geldim. Hiçbir yerimi ortalara sermeden. Hiç kimsenin sevgilisi, osu busu olmadan. Sıfır torpilsiz, emeğimle, çoğu zaman kimsenin gidemediği yerlere giderek" diye konuştu.