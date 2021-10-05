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Boğaziçi Üniversitesi'nde skandal protesto! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Rektörü Naci İnci, makam aracına bindiği esnada öğrencilerin protestosuyla karşılaştı. İnci'nin arabaya binmesine engel olmak isteyen kişiler, araba hareket edeceği sırada üzerine çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan kaos devam ediyor. Bulu'nun görevden alınması sonrası yerine Prof. Dr. Naci İnci'nin rektör olarak getirilmesi de üniversitedeki tansiyonu düşürmedi.

Yeni rektör de protesto ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun ardından üniversiteye önce vekaleten, sonra yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'ye de öğrenciler protesto başlattı.

Aracın önünü kesip 'yuh' çektiler

Protestoların bugün 274. gününe girilirken üniversitede öğrenciler şiddet olaylarını artırdı. Rektör Naci İnci rektörlük binasından çıkarken öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. Bazı öğrenciler Naci İnci'nin bindiği makam aracının önünde durarak geçmesine izin vermedi.

Makam arabasının üzerine çıktılar

Aracın üzerine daha sonra yarı çıplak bir şahıs çıktı. Özel güvenlik ekiplerinin olayı engellemeye çalışmasıyla da arbede yaşandı.

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