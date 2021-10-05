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MEDYA

Ayaklarını okşadı! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu: Bana mı yürüyorsun lan

Peçeli dans videosuyla Habertürk'teki işinden olan spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun iddia programındaki ilginç anları izleyenleri şaşkına çevirdi.

Habertürk TV'de spor spikerliği yaparken sosyal medya hesabından yayınladığı peçeli mezdeke videosu nedeniyle işinden olan Hande Sarıoğlu, Youtube'da yayında yapan Sports Digitale kanalına transfer olmuştu. Sarıoğlu ile Ertan Süzgün'ün Sports Digitale YouTube kanalında yayınlanan bahis programında izleyicileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Partneri Sarıoğlu'nun ayağını okşamaya başlayan Süzgün, peş peşe övgüler yağdırdı.

Maçlar hakkında konuşan Ertan Süzgün, bir anda Hande Sarıoğlu'nun ayağını avcunun içine alarak okşamaya başladı. Sarıoğlu'nun ayağını incelerken konuşan Süzgün, "Artık Hande o kadar yorgun ki damarları çıkmış. Çalışmaktan, ben kaybettikçe eve o para getirdiği için şuraya bak damarları çıktı. Seni düşürdüğüm durumdan sonra bir daha iddia oynamayacağım. Rızkımızı dışarıya vermeyeceğim. Ayakları güzel, kolları, kokusu… Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyor çünkü" ifadelerini kullandı.


"Ara verelim, Ertan fenalaştı"
Süzgün'ün hareketlerinin ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Hande Sarıoğlu, "Bana mı yürüyorsun lan?" diyerek tepki gösterdi. Partnerinin "Devam edelim" sözlerine aldırış etmeyen Sarıoğlu, "Arkadaşlar ara verelim, Ertan fenalaştı. Ertan kendine gel" dedi.

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