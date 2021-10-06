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MEDYA

İçimizden Biri 5. bölüm fragmanı

İçimizden Biri dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı. İçimizden Biri'nin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? İçimizden Biri 12 Ekim 2021 Salı akşamı Show TV'de...

Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Katolik bir papazın oğlu, diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader onları bir araya getirir. Çünkü İrlanda ekonomik bunalımdayken onlara yardımı Osmanlı padişahı yaptığı için Adam'ın papaz olan babası William, birçok Drogedalı gibi bir Türkiye hayranıdır ve hatta yıllar önce tatil için geldiği Marmaris'e de hayran kalır ve oraya yerleşir.

Üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Adam, Havva'yı görür görmez aşık olmuştur. Havva da ilk defa kalbini eriten bu duyguya kayıtsız kalmamış, var oluşundan beri aradığı diğer yarısını sonunda bulmuştur. Adam, Havva'ya evlenme teklif eder fakat Havva'nın kalbi istese de dudakları babası Hacı Hünkar'dan ötürü 'hayır' diyecektir çünkü Adam ne Türk ne de Müslüman'dır.

Adam, aşkı için din değiştirmeyi göze alsa bile Havva'nın babası Hacı Hünkar, kız kardeşleri ve eşleri bu işin olmaması için elinden geleni yapacaklardır. Tüm imkanlarını Havva okusun ve profesör olsun diye döken Hünkar'ın gelecek planlarında hiç mi hiç Havva'ya bir damat adayı bulmak yoktur. Havva, gözünü karartarak babasının karşısına çıkıp bir İrlandalıya aşık olduğunu söylediğinde korktuğu şey başına gelmiş olur.

İki aşık, aşklarını ailelerine kabul ettirmek için her yolu denerler. Adam'ın ailesi de iki aşığa açılan savaşta yadsınamayacak bir cephedir. Havva ile Adam, aşklarına kör olan gözleri ve sağır olan kulakları elbet bir gün açacaktır. Yani onlar buna inanmaktadır.

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