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POLİTİKA

Muharrem İnce'nin şaşkınlıktan ağzı açık kaldı! 'Ortaokul aşkım Kaan seni çok sevdim'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin çalışmaları kapsamında Türkiye'yi dolaşmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Aydın'da bulunan İnce'nin yanına gelen bir genç, kameraları fırsat bilip ortaokul aşkı Kaan'a seslendi.

Partisinin çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde Aydın'da bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin gezisi sırasında yaşanan bir olay sosyal medyada çok konuşuldu. İnce, vatandaşlarla birlikte dolaştığı sırada yanına gelen bir genç kız çekim yapan kameraları fırsat bildi. Ortaokul aşkına seslenen genç "Kaan seni çok sevdim. Sana çok aşık oldum" dedi.

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