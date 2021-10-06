Konya'da hastanede ortalık karıştı! Polis ve çalışanlara saldırdılar

KONYA'da iki grup arasında çıkan kavga sonrası polis ekipleri tarafından olayın şüphelilerin sağlık kontrolüne götürüldüğü hastaneyi basan yakınları, sağlık ve polis ekiplerine saldırdı.

Olay, 15 Eylül gece saatlerinde Karapınar ilçesinde Hankapı Mahallesinde bulunan bir eğlence mekânında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence merkezinin çıkışında alkollü Y. D., O. D. ve T. M. isimli şahıslar ile F. G., H. G. ve M. A. Ö. arasında kavga çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine düşen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve mahalle bekçisi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çıkan kavgayı güçlükle ayırdı. İçlerinde yaralılar da bulunan iki tarafın birbirlerinden şikâyetçi olması üzerine polis ekipleri, şüphelileri sağlık işlemleri için Karapınar Devlet Hastanesine götürdü.



Olayın taraflarından 1.79 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A.Ö., işlemleri esnasında hastane içerisinde taşkınlık yaparak polis ekiplerine hakaret etti. Sağlık kontrolü sırasında sağlık çalışanlarına zorluk çıkararak müdahale eden polis ekiplerine küfürler savuran şahıs, ekipler tarafından sakin olması ve tedavisine devam etmesi konusunda birçok kez uyarıldı.



Üç polis memuru ve iki bekçi yaralandı

Hastanede sağlık işlemleri sırasında M.A.Ö’nün yakınları olduğu öğrenilen ve yüksek promilde alkol aldıkları tespit edilen A.Ö., ve Z. Ö. de olayı duyarak hastaneye geldi. Görevli sağlık ve polis ekiplerine hakaret ve polisleri tehdit eden iki kişi görevli ekiplere saldırarak darp etti. Şahıslar takviye ekip çağrılarak güçlükle kontrol altına alındı. Hastane basarak taşkınlık çıkartan ve görevli memurlara saldıran şahıslar hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, hastaneye gelen iki kişinin sağlık ve polis ekiplerine küfür ederek saldırması daha sonra hastane polisi tarafından tek şahsın bir odaya alınarak kontrol altına alınması görülüyor. Öte yandan, olayda yaralanan 3 polis memurundan 1’ine 5 gün ve 2 çarşı mahalle bekçisinden 1’ine 3 gün iş göremez raporu verildi.



Tıbbi cihazlara tekme atarak zarar verdi

Kafasını duvarlara vurarak polisin kendisini darp ettiğini iddia etti

Şahsın yakınlarından gözaltına alınmak istemeyen A. Ö. ise polislere hakaret ve küfürler ederek saldırıp hastanedeki tıbbi cihazlara tekme atarak zarar verdi. Bunun yanı sıra kafasını duvarlara ve kapıya vurarak polislerin kendisini darp ettiğini iddia etti. Hastanede görevli bulunan ve şahısların yakını olan sağlık çalışanı da yakınlarının gözaltına alınmasına engel olmak için polis ekiplerine mukavemet gösterdiği öğrenildi. Olay yerine gelen takviye ekipler tarafından şahıslar etkisiz hale getirilerek polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.