BIST 1.379
DOLAR 8,92
EURO 10,31
ALTIN 501,32
YEREL

Beylikdüzü'nde trafikte kavga ettiği motokuryeyi çekiçle kovaladı

Beylikdüzü’nde bir araç sürücüsü trafikte yol yüzünden tartıştığı motosiklet sürücüsünü aracından aldığı çekiçle kovaladı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Yakuplu Mahallesi’nde dün akşam saatlerine yaşandı. İddiaya göre, bir motosikletli kurye ile araç sürücüsü arasında trafikte yol meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle öfkeli sürücü sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir süre sonra aracına yönelen sürücü arabasından aldığı çekiçle motosiklet sürücüsünü kovaladı. Kurye kaçarken vatandaşlar tekrar araya girdi. Bir süre sonra sakinleşen sürücü olay yerinden ayrıldı. Yaşanan anlar yine bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier 'Müslüm Baba' şarkısını beğeniyle dinledi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier 'Müslüm Baba' şarkısını beğeniyle dinledi
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Hadi Özışık ODA TV ve Tele 1'e bu video ile cevap verdi: Rezilsiniz yalancısınız
Hadi Özışık ODA TV ve Tele 1'e bu video ile cevap verdi: Rezilsiniz yalancısınız
Evlilik Hakkında Her Şey 4. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 4. bölüm fragmanı
İçimizden Biri 5. bölüm fragmanı
İçimizden Biri 5. bölüm fragmanı
Yargı 4. bölüm fragmanı
Yargı 4. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 46. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 46. bölüm fragmanı
Düğünde gelini çileden çıkartıp ağlattı! Ajdar sahneden sürüklenerek indirildi iddiası
Düğünde gelini çileden çıkartıp ağlattı! Ajdar sahneden sürüklenerek indirildi iddiası
İstanbul'da baltayla iş yerine saldırdı! Polis böyle müdahale etti: Açık olsaydı zaten katliam olurdu
İstanbul'da baltayla iş yerine saldırdı! Polis böyle müdahale etti: Açık olsaydı zaten katliam olurdu
Muharrem İnce'nin şaşkınlıktan ağzı açık kaldı! 'Ortaokul aşkım Kaan seni çok sevdim'
Muharrem İnce'nin şaşkınlıktan ağzı açık kaldı! 'Ortaokul aşkım Kaan seni çok sevdim'