Beylikdüzü'nde trafikte kavga ettiği motokuryeyi çekiçle kovaladı

Beylikdüzü’nde bir araç sürücüsü trafikte yol yüzünden tartıştığı motosiklet sürücüsünü aracından aldığı çekiçle kovaladı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Yakuplu Mahallesi’nde dün akşam saatlerine yaşandı. İddiaya göre, bir motosikletli kurye ile araç sürücüsü arasında trafikte yol meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle öfkeli sürücü sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir süre sonra aracına yönelen sürücü arabasından aldığı çekiçle motosiklet sürücüsünü kovaladı. Kurye kaçarken vatandaşlar tekrar araya girdi. Bir süre sonra sakinleşen sürücü olay yerinden ayrıldı. Yaşanan anlar yine bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.