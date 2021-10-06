RTÜK’ten FOX TV’ye Başak Demirtaş incelemesi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Başak Demirtaş'ın açıklamaları nedeniyle FOX TV hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

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RTÜK, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş’ı konuk eden FOX TV hakkında inceleme başlattı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Konuyla ilgili RTÜK’ten yapılan açıklamada, “FOX yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş’ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır” denildi.

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, söz konusu yayında Selahattin Demirtaş’ın görüş haklarının elinden alındığını söyleyerek “Kızlarımız babalarına 19 aydır sarılamadılar” demişti.