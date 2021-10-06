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İstanbul Fatih'te 5 milyon 733 bin liralık vurgun yapıp İran'a kaçtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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İstanbul Fatih'te 5 milyon 733 bin liralık vurgun yapıp İran'a kaçtı

İSTANBUL Fatih'te İran uyruklu bir kişi, döviz bürosu olduğunu ve danışmanlık yaptığını söyleyerek kandırdığı İran uyruklu kadının 5 milyon 733 bin lirasını dolara çevirerek ülkesine kaçtı. Şüphelinin ortağı olduğu ileri sürülen şahsın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

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İSTANBUL Fatih'te 20 Eylül Pazartesi günü meydana gelen olayda; 36 yaşındaki İranlı iş kadını Mahnoush J.M., 5 milyon 733 bin lirasını dolara çevirmek istedi. Daha sonra bir döviz bürosu olduğunu iddia eden ve İran uyruklulara danışmanlık yapan Farzad K.M.'nin yanına gitti. Farzad, dolar kurunun yüksek olmasını bahane ederek 5 milyon 733 bin lirayı kur düştükten sonra dolara çevirmesi gerektiğini söyledi. Bu durumu kabul eden Mahnoush, paraları döviz bürosunda bulunan kasaya bıraktıktan sonra Farzad K.M. ile oradan ayrıldı.

Paraları alıp kaçtı

Olaydan bir gün sonra şüpheli Farzad K.M., yanına bir arkadaşını alarak paraları kendisinin parasıymış gibi gösterip 173 bin dolar ve 60 bin lirayı nakit, geri kalan parayı ise Bitcoin hesabına yatırılmasını istedi. Farzad K.M., olayı gerçekleştikten sonra İran'a kaçtı. İş kadını Mahnoush J.M., döviz kurunu öğrenmek için ofise gittiğinde Farzad K.M.'nin bütün parasını alıp kaçtığını öğrendi. Şoke olan iş kadını durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Ortağı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler Farzad K.M.'nin ortağı olduğu ileri sürülen Volkan K.'yi ve ofis sahibi C.A ve E.K'yi gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüphelilerden C.A ve E.K adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Farzad K.M.'nin ortağı olan Volkan K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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