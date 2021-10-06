Afrika ülkeleri savunma sanayinde Fransa'yı bırakıp Türkiye ile anlaştı
Afrika ülkeleri ikinci el ve stok fazlası savunma ekipmanları gönderen Fransa'dan vazgeçip Türkiye'ye yöneldi. Çad, Nijer ve Mali gibi ülkeler milyonlarca liralık anlaşmaları Türkiye ile yapmaya başladı.Abone ol
Afrika kıtası genelindeki askeri ve istihbarat gelişmelerine yer veren Africa Intelligence sitesinin, "Fransa askeri ihtiyaç fazlalıklarını Gine Körfezi'ndeki ülkelere aktarırken bazı Sahel ülkeleri daha yüksek seviyeli bir işbirliği için sıkıştırıyor" başlıklı haberinde bölgede bulunan Çad, Gana ve Nijer gibi ülkelerin Fransa'nın eski tip askeri donanım ve araçlarını almak istemediği ve daha sofistike eğitimler ile ekipmanlar istediği bilgisine yer verildi.
"Türkiye ciddi bir rakip haline geldi"
Sahel bölgesi ülkelerin Fransa'nın ikinci el ve eski silahlarıyla ekipmanlarından dolayı memnuniyetsiz olmalarının önemli bir sebebi de Türkiye'nin bölge ülkelerine yeni tip silah, mühimmat ve askeri araçlar satması.
Yeni ihracat kalemleri Türkiye'yi Fransa karşısında askeri sektörde bölgede ciddi bir rakip haline getirdi.
Son iki yıldır büyük anlaşmalar imzalandı
- 2019 Şubat ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Idris Debi Itno'nun katılımıyla iki ülke arasında Askeri İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalandı.
- Otokar firması da aynı yıl aralık ayında Gana Cumhuriyeti'ne 30 adet Cobra ve Cobra 2 taktik tekerlekli zırhlı araç ihraç etti. 2020 yılında Türkiye'nin ülkeye savunma ihracatı 24 milyon 688 bin dolar olarak gerçekleşti.
- 2021 yılının ilk 8 ayında Türkiye'nin Burkina Faso'ya yaptığı ihracat 6 milyon 934 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'den öncelikli alınan ürünler arasında zırhlı araç Cobra, ASFAT tarafından üretilen 4 mekanik mayın temizleme teçhizatı yer alıyor.
- Nijer ile 2020'nin temmuz ayında imzalanan anlaşmalar içerisinde bulunan Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Nijer'de askeri üs kurması da bekleniyor.