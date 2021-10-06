Afrika ülkeleri savunma sanayinde Fransa'yı bırakıp Türkiye ile anlaştı

Afrika ülkeleri ikinci el ve stok fazlası savunma ekipmanları gönderen Fransa'dan vazgeçip Türkiye'ye yöneldi. Çad, Nijer ve Mali gibi ülkeler milyonlarca liralık anlaşmaları Türkiye ile yapmaya başladı.

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Afrika kıtası genelindeki askeri ve istihbarat gelişmelerine yer veren Africa Intelligence sitesinin, "Fransa askeri ihtiyaç fazlalıklarını Gine Körfezi'ndeki ülkelere aktarırken bazı Sahel ülkeleri daha yüksek seviyeli bir işbirliği için sıkıştırıyor" başlıklı haberinde bölgede bulunan Çad, Gana ve Nijer gibi ülkelerin Fransa'nın eski tip askeri donanım ve araçlarını almak istemediği ve daha sofistike eğitimler ile ekipmanlar istediği bilgisine yer verildi.

"Türkiye ciddi bir rakip haline geldi"

Sahel bölgesi ülkelerin Fransa'nın ikinci el ve eski silahlarıyla ekipmanlarından dolayı memnuniyetsiz olmalarının önemli bir sebebi de Türkiye'nin bölge ülkelerine yeni tip silah, mühimmat ve askeri araçlar satması.

Yeni ihracat kalemleri Türkiye'yi Fransa karşısında askeri sektörde bölgede ciddi bir rakip haline getirdi.