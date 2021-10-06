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Fransa balıkçılık sorununda AB'den İngiltere'ye karşı daha katı olmasını istedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Fransa balıkçılık sorununda AB'den İngiltere'ye karşı daha katı olmasını istedi

FRANSA Başbakanı Jean Castex, İngiltere'nin Fransız balıkçılarının İngiliz sularında avlanmalarına izin vermemesi üzerine Brexit sonrası uygulanan balıkçılık koşulları konusunda Avrupa Birliğinden (AB) İngiltere'ye karşı daha katı olmasını istediğini bildirdi. AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune de yaptığı açıklamada ulusal düzeyde İngiltere'ye karşı baskı içeren önlemler alacaklarını belirterek İngiltere'yi Manş Adaları'ndaki elektrik kaynağını kesmekle tehdit etti.

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FRANSA Başbakanı Jean Castex, yaptığı konuşmada İngiltere'nin Brexit anlaşmasına uyup uymadığı konusunda Avrupa Birliğinin (AB) dikkatli olması gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bu konuyu görüştüğünü ifade eden Castex, Brexit sonrası uygulanan balıkçılık koşulları konusunda AB'den İngiltere'ye karşı harekete geçmesini ve daha katı olmasını istediğini belirtti.

Castex, bunun yeterli gelmemesi halinde tahkim mahkemesine başvuracaklarını ve AB'nin himayesinde imzalanan anlaşmaların hangi koşullarda uygulandığına daha kapsamlı şekilde bakacaklarını kaydetti.

Jean Castex, gerektiğinde İngiltere ile iş birliğinin sorgulanacağı tehdidinde bulundu.

AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune de yaptığı açıklamada gelecek günlerde AB veya ulusal düzeyde İngiltere'ye karşı baskı içeren önlemler alacaklarını belirterek İngiltere'yi Manş Adaları'ndaki elektrik kaynağını kesmekle tehdit etti ve İngiltere'nin Manş Adaları'ndan enerji tedariki için Fransa'ya bağlı olduğunu ifade etti.

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