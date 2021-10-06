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Esenyurt'ta şarjda bırakılan telefon evi yaktı! Bir anda patladı

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Esenyurt'ta şarjda bırakılan telefon evi yaktı! Bir anda patladı

ESENYURT'ta, sahibinin şarjda bıraktığı cep telefonun patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Kırlangıç Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın son katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, Seven Açıkbaş'ın şarjda bıraktığı cep telefonu patlayarak alev aldı. Alevler kısa sürede daireyi kaplarken, ev sahibi çocuğu ile evden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, apartmanın son katında bulunan dairelerde hasar meydana geldi. 

Batarya ısındıktan sonra patlama olmuş

Mustafa Gökmen, "Telefonunu şarjda bırakmış. Batarya fazla ısınmış. Batarya ısındıktan sonra bir patlama olmuş. O da panik hali ile söndürmeye çalışmış ama önce çocuğu dışarı çıkarmış. Alevler de büyümüş." dedi.

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