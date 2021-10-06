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Madımak Oteli davasında Tansu Çiller hakkındaki talep için karar çıktı

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Madımak Oteli davasında Tansu Çiller hakkındaki talep için karar çıktı

Madımak Oteli'nin yakıldığı olay için davada firari sanıkların ayrılan dosyasında dönemin başbakanı Tansu Çiller'in dinlenme talebine ret geldi.

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SİVAS'ta, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması sonucu 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili ana davadan dosyası ayrılan firari 3 sanığın yargılanmasında, dönemin başbakanı Tansu Çiller'in dinlenme talebi, mahkemece reddedildi. 

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin katledilmesine ilişkin davada dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karakaş'ın yargılanmasına Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya müşteki Hüseyin Karababa, müdahil ailelerinin avukatları, Tunceli Dayanışma ve Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Ankara Divriği Kültür Derneği'nin avukatları ve milletvekilleri katıldı. Duruşmada söz alan Hüseyin Karababa, davanın 29 yıldır sürdüğünü ve sanıkların Almanya'daki adreslerinin bilindiğini söyleyerek, mahkemenin, sanıkların yakalanması konusunda gayret etmesini talep etti.

Davayı uluslararası ceza mahkemesine taşıyacağız

Avukat Coşkun Özgür Piroğlu ise Madımak olayının en büyük sorumlularından birinin, dönemin başbakanı Tansu Çiller olduğunu söyleyip, tanık olarak çağrılmasını ve dinlenmesini mahkemeden talep etti. Piroğlu, daha önce tanık olarak dinlenmesi reddedilen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da yeniden tanık olarak dinlenmesini istedi. Piroğlu ayrıca davayı ilerleyen günlerde uluslararası ceza mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belge istenecek

Avukat Hüsniye Şimşek ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta gerçekleştirilen etkinlikle ilgili program konusunda hangi derneklerle iş birliğine gidildiğine, kimlerin davetli olarak katıldığına dair bilgi ve belgelerin istenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Temel Karamollaoğlu hakkında daha önce verilen kararın tekrarına, Tansu Çiller'in dinlenmesi talebinin reddine, etkinlikteki bilgi ve belgelerin bakanlıktan istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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