Irak'ın kuzeyine operasyon! Pençe Şimşek'te toplam 8 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Toplamda 8 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.Abone ol
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, teröristlere ağır darbe indirilmeye devam edildiği belirtildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı teröristin daha topçu atışlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, böylelikle bölgede bugün etkisiz hale getirilen örgüt mensubu sayısının 8 olduğu duyuruldu.