Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini çarpıttı akıl sağlığından vurdu! Oysa kendi sözleri çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalında 2015 yılında anayasanın ilk dört maddesinin değişebileceği yönündeki videosunu AK Parti grup toplantısında yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir." yanıtı şaşkına çevirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sırasında Kılıçdaroğlu'nun 2015 yılında tartışma yaratan Anayasa'nın ilk dört maddesine ilişkin ifadelerini sarf ettiği televizyon programından bir bölüm yayımladı.

Programda Kılıçdaroğlu, "Anayasa'nın ilk maddeleri değişebilir" demişti

Kılıçdaroğlu, 2015 seçimleri öncesinde çıktığı bir televizyon programında, "Yüzde 10 barajını kaldıralım, YÖK'ü kaldıralım, seçim yasasını değiştirelim lider sultasını kaldıralım, Anayasa'yı değiştirelim" demiş; araya giren Banu Güven'in "2. ve 3. maddeleri mesela" sözlerine ise, "Tabi. Söyledik bütün bunların tamamını. Buyurun gelin yapalım bunların hepsini" diye yanıt vermişti. Ardından Anayasa'nın ilk maddelerinin değiştirilmesine olumlu baktığı söylenerek eleştiri oklarının hedefi olan Kılıçdaroğlu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.

Kendi söylediğini unuttu Erdoğan'a AK Partili İsmail Kahraman'ı gösterdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi tartışmaları üzerinden kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter'dan yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi İsmail Kahraman'ın dindar anayasa çıkışında "Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır" ifadelerine atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sağlık raporu alması gerektiğini savundu. CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!" açıklamasını yaptı.

İsmail Kahraman ne demişti?

Öte yandan geçen günlerce Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın iktidarın anayasa çalışmalarını hatırlatarak, ''Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir" sözleri de gündem olmuştu. A Haber'e konuşan ve sözlerinin çarpıtıldığını belirten Kahraman, ilk 4 maddeye dokunmanın mümkün olmadığını, vatanını, milletini, bayrağını ve cumhuriyeti sevenlerin bunu asla istemeyeceğini belirtmişti.