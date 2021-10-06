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FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

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FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya ile Romanya arasında cuma günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu müsabakasında düdük çalacak.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda cuma günü Almanya ile Romanya arasında oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.

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