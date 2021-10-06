Ormanlar yanarken düğündeydi! THK Başkanı Cenap Aşçı 36 gündür istifa için bekliyor! İkinci kez istifa etti

Ormanlar yanarken düğüne gittiği açıklamasıyla çok konuşulan isim THK Kayyumu Cenap Aşçı, ilk istifa dilekçesini 1 Eylül tarihinde vermişti. Aşçı bugün ikinci kez istifa dilekçesi yazdı.

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Temmuz ve ağustos aylarında ülkenin belirli bölgelerinde üst üste çıkan yangınların ardından, Türk Hava Kurumu'na (THK) ait yangın söndürme uçakları gündeme gelmişti.

Uçakların kalkmamasının yanında orman yangınlarının olduğu süreçte düğünde olduğunu belirten açıklamaları tepki çeken THK Başkanı Cenap Aşçı, 1 Eylül'de istifa dilekçesi verdi.

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın 36 gündür istifası kabul edilmedi.

İkinci kez istifa dilekçesi verdi

“Çekilme talepli dilekçemi ivedilikle karara bağlayın.” diyen Aşçı, bugün 2’nci kez yargıya başvurdu.

Cenap Aşçı, istifa dilekçesinde, linç kampanyasına kurban edilmek istendiğini öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hepimizin yüreğini yakan orman yangınlarında pek çok mecra THK’yi ve özellikle şahsımı odağa koymuş, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir. Kurumu batıranlar, bunlarla hareket eden mihraklar ve maalesef bu kişilerin yalan ve iftiralarının peşinden gidenlerin haksız itham ve saldırıları da devam etmektedir. Etik kurallar ve geleneklerimiz de dikkate alınarak Medeni Kanunun 477’inci maddesi uyarında kayyumluk görevimden çekilmek istediğimi bildirir, sayın mahkemenizden bu madde uyarından kayyumluk görevinden ayrılmam hususunda gereğini arz ederim.”