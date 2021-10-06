Gıda fiyatları en ucuz hangi markette? BİM, a101, Şok ve Tarım Kredi’ye bakın

Marketlerdeki fahiş fiyat tartışmaları büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı ve fiyatlarını uygun bularak önerdiği Tarım Kredi Kooperatifi marketindeki ürünlerin fiyatları diğer marketlerle kıyaslandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “gayet uygun” dediği Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 14 üründen oluşan sepet 329.34 TL iken, 4 zincir markette 275.75-312 TL arasında tuttu.

Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 1 kilo zeytin 29.90 TL iken, başka zincir marketteki satış fiyatı 21.95 TL. Tarım Kredi Kooperatifi'nde 2 litre sızma zeytinyağı indirimli satış fiyatı 64.20 TL, 2 litre riviera zeytinyağı 71.60 TL iken, başka bir zincir markette ise 1 litre sızma zeytinyağı 33.50 TL'ye, 2 litre riviera zeytinyağı da 56.90 TL'ye satılıyor.

Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 5 kg toz deterjan 32.90 TL iken, bir başka markette ise 5 kg toz deterjan 29.90 TL ile 36.95 TL arasında değişen fiyatlarda satılıyor.

Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 3 litre ayçiçek yağı indirimli satış fiyatı 30.90 TL iken, bir başka markette farklı bir markanın 2 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 43.75 TL. Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 2 kg toz şeker 10.15 TL'ye satılırken, başka bir zincir markette ise 5 kg toz şeker 27.95 TL'ye satılıyor.

Bazıları daha ucuz

Sayıları az olsa da bazı ürünler ise daha ucuz. 1 litre tam yağlı süt fiyatı Tarım Kredi Kooperatifi''nde 4.75 TL iken, aynı ürün bir başka zincir markette ise 5.25 TL. Tarım Kredi Kooperatifi'nde 5 kg un 19.90 TL iken, bir başka markette 19.90 TL ile 26.95 TL arasında.

14 ürün Tarım Kredi’de 329.34 zincir markette 275.75 TL tuttu

Araştırmada Tarım Kredi Kooperatifi marketi ve bir başka zincir marketteki farklı markalara ait ürünlerle alışveriş sepetinin kaç liraya dolacağı da hesaplandı.

Buna göre 5 litre ayçiçek yağı, 5 kg toz şeker, 1 kg Osmancık pirinç, 1 litre riviera zeytinyağı, 830 gram domates salçası, 2 buçuk kg kırmızı mercimek, 1 kg köftelik bulgur, 1 kg kuru fasulye, 1 litre süt, 1 kg çay, 1 kg siyah zeytin, 5 kg un, 1 paket makarna ve 400 gr kakaolu fındık kremasından oluşan alışveriş sepetinin tutarı Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 329.34 TL iken, diğer 4 zincir markette ise daha uygun fiyatlara, 275.75, 276.95, 280.9 ve 312 TL'ye doldurmak mümkün oldu.

Kuru fasülye ve çay daha pahalı

Bazı ürünlerin Tarım Kredi Kooperatifi marketinde daha pahalıya satıldığını da gözlemledik. Örneğin, 1 kilo kuru fasulye Tarım Kredi Kooperatifi'nde 13.75 TL'den satılırken, farklı marka bir markette ise 13.45 TL'ye bulmak mümkün.

1 kilo çay Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 35.90 TL'den satılırken, bir başka marketin raflarında 23.95 TL ile 32.95 TL arasında değişen fiyatlarla yer alıyor.