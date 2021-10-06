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Okullarda rastgele PCR ve üçüncü doz gündemde! Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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Okullarda rastgele PCR ve üçüncü doz gündemde! Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu haftalık olağan toplantısına saat 17.00'de başlayacak. Toplantının gündeminde okullarda yapılan PCR taramaları ve aşılama takvimi var. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama yapacak.

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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Rastgele belirlenen bazı okullarda PCR taraması geçtiğimiz hafta başladı.

Toplantıda, 10 pilot ilde başlatılan çalışmanın ilk sonuçları değerlendirilecek.

Bir diğer gündem başlığı ise aşılama takvimi olacak. BioNTech aşısının uygulanmaya başladığı nisan ayında çift doz aşı olanlar için 6 aylık süre bu ay doluyor.

Bilim Kurulu'nun özellikle ilk etapta aşı olan ve risk grubundakiler için 3. dozun ne zaman yapılacağına ilişkin bir karar vermesi bekleniyor.

Son olarak, vaka sayıları yeniden 30 bin sınırına dayandı. Bu artışa ilişkin yapılması gerekenler ve yerli aşı çalışmasında gelinen son noktada toplantıda değerlendirecek.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama yapacak.

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