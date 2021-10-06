BIST 1.380
DOLAR 8,92
EURO 10,30
ALTIN 501,08
HABER /  POLİTİKA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 25. yıla özel en ucuz 5 gün

Meral Akşener'den Merkez Bankası Başkanı'na: Şimdiden iş aramaya başla

ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!
Meral Akşener'den Merkez Bankası Başkanı'na: Şimdiden iş aramaya başla

Faiz indirimine giden Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda harcayacağı iddiasında bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O nedenle, buradan Sayın Başkan’a, Sonradan açıkta kalmaması için, şimdiden iş aramaya başlamasını tavsiye ediyorum." dedi.

Abone ol

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay faiz indirim kararı almasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştirilerde bulundu.

Başkanlık sistemini eleştiren Akşener, faiz indirim kararının bunun örneği olduğunu savunarak sözlerine şöyle devam etti:  

"Hesap verebilirliğin yerini, biat etmenin, liyakatin yerini, vasatlığın, devlet terbiyesinin yerini, ciddiyetsizliğin aldığı bu ucube sistem; ülkemizin içinde bulunduğu tüm problemlerin, esas sebebidir.

Bu durumun, bir diğer örneğini; Merkez Bankası’nın, son kararlarında gördük. Biliyorsunuz, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’yle birlikte; Merkez Bankası Başkanları’nın, görev ve sorumluluklarına, bir güncelleme geldi. O da, Sayın Erdoğan’ı memnun etmek. Merkez Bankası’nın, son faiz indirimi kararıyla; 8 Eylül’de, 8,30 seviyesindeki dolar, 8,90’a kadar yükseldi.

"Dış borç stokumuz, 270 milyar lira arttı"

Bu 60 kuruşluk artışla birlikte; ithal ettiğimiz malların maliyeti, yüzde 7 yükselirken, dış borç stokumuz, 270 milyar lira, kısa vadeli borcumuz da, 101,2 milyar lira arttı.

Ama şimdiden söyleyeyim: Bu artışların sorumlusu, Merkez Bankası Başkanı değildir. Çünkü kendisi, aynı çöp öğütür gibi, bürokrat öğüten bu sistemin, son kullanma tarihi yaklaşan bir bürokratından fazlası değildir. Bu maliyetlerin esas sorumlusu; Türk Devleti’ni, ucube bir sisteme hapseden, Türkiye ekonomisini, akıl dışı teorilerine kurban eden, ve her olaydan, elini yıkayıp çıkmasıyla bilinen Sayın Erdoğan’ın, ta kendisidir.

Nitekim, eminim ki; bu olaydan da, elini yıkayıp çıkmak için, Merkez Bankası Başkanı’nı, yakın zamanda harcayacaktır. O nedenle, buradan Sayın Başkan’a, Sonradan açıkta kalmaması için, şimdiden iş aramaya başlamasını tavsiye ediyorum.

Peki, sırf Sayın Erdoğan memnun olsun diye kaybettiğimiz, 270 milyar lira ile, neler yapılabilirdi biliyor musunuz? Mesela; son 7 yıl içinde, tarıma verilen desteğin 3 katı, bizim yakın zamanda açıklayacağımız, tarım reformu için kullanılabilirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Nevşehir'deki bu caminin eşi benzeri yok! İmam yaptı içine bakın!
Foto Galeri Nevşehir'deki bu caminin eşi benzeri yok! İmam yaptı içine bakın! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ekim ve Kasım ayına dikkat! 'Grip pik yapacak' uyarısı
Ekim ve Kasım ayına dikkat! 'Grip pik yapacak' uyarısı
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Eski Çinli polis Avrupa'ya kaçtı Uygurlara yapılan dehşet olayları anlattı! Masumlara tecavüz ve işkence ettik!
Eski Çinli polis Avrupa'ya kaçtı Uygurlara yapılan dehşet olayları anlattı! Masumlara tecavüz ve işkence ettik!
Sızma zeytinyağına yüzde 35 zam geldi! Fiyatı 35 TL'ye çıktı
Sızma zeytinyağına yüzde 35 zam geldi! Fiyatı 35 TL'ye çıktı
Çin medyasından 'Üçüncü Dünya Savaşı her an tetiklenebilir' uyarısı
Çin medyasından 'Üçüncü Dünya Savaşı her an tetiklenebilir' uyarısı
Ayrıldığı kız arkadaşının evine el yapımı bomba attı! 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı
Ayrıldığı kız arkadaşının evine el yapımı bomba attı! 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den milli maçlar öncesi değerlendirme
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den milli maçlar öncesi değerlendirme
MİT'ten Dağlıca karakol baskını intikamı! 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK'lı öldürüldü
MİT'ten Dağlıca karakol baskını intikamı! 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK'lı öldürüldü
Facebook CEO’su Zuckerberg yanıt verdi! Eski çalışanının iddiaları olay olmuştu!
Facebook CEO’su Zuckerberg yanıt verdi! Eski çalışanının iddiaları olay olmuştu!
Flaş Ali Palabıyık iddiası MHK kararını verdi
Flaş Ali Palabıyık iddiası MHK kararını verdi