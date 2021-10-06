Meral Akşener'den Merkez Bankası Başkanı'na: Şimdiden iş aramaya başla

Faiz indirimine giden Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda harcayacağı iddiasında bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O nedenle, buradan Sayın Başkan’a, Sonradan açıkta kalmaması için, şimdiden iş aramaya başlamasını tavsiye ediyorum." dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay faiz indirim kararı almasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştirilerde bulundu.

Başkanlık sistemini eleştiren Akşener, faiz indirim kararının bunun örneği olduğunu savunarak sözlerine şöyle devam etti:

"Hesap verebilirliğin yerini, biat etmenin, liyakatin yerini, vasatlığın, devlet terbiyesinin yerini, ciddiyetsizliğin aldığı bu ucube sistem; ülkemizin içinde bulunduğu tüm problemlerin, esas sebebidir.

Bu durumun, bir diğer örneğini; Merkez Bankası’nın, son kararlarında gördük. Biliyorsunuz, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’yle birlikte; Merkez Bankası Başkanları’nın, görev ve sorumluluklarına, bir güncelleme geldi. O da, Sayın Erdoğan’ı memnun etmek. Merkez Bankası’nın, son faiz indirimi kararıyla; 8 Eylül’de, 8,30 seviyesindeki dolar, 8,90’a kadar yükseldi.

"Dış borç stokumuz, 270 milyar lira arttı"

Bu 60 kuruşluk artışla birlikte; ithal ettiğimiz malların maliyeti, yüzde 7 yükselirken, dış borç stokumuz, 270 milyar lira, kısa vadeli borcumuz da, 101,2 milyar lira arttı.

Ama şimdiden söyleyeyim: Bu artışların sorumlusu, Merkez Bankası Başkanı değildir. Çünkü kendisi, aynı çöp öğütür gibi, bürokrat öğüten bu sistemin, son kullanma tarihi yaklaşan bir bürokratından fazlası değildir. Bu maliyetlerin esas sorumlusu; Türk Devleti’ni, ucube bir sisteme hapseden, Türkiye ekonomisini, akıl dışı teorilerine kurban eden, ve her olaydan, elini yıkayıp çıkmasıyla bilinen Sayın Erdoğan’ın, ta kendisidir.

Nitekim, eminim ki; bu olaydan da, elini yıkayıp çıkmak için, Merkez Bankası Başkanı’nı, yakın zamanda harcayacaktır. O nedenle, buradan Sayın Başkan’a, Sonradan açıkta kalmaması için, şimdiden iş aramaya başlamasını tavsiye ediyorum.

Peki, sırf Sayın Erdoğan memnun olsun diye kaybettiğimiz, 270 milyar lira ile, neler yapılabilirdi biliyor musunuz? Mesela; son 7 yıl içinde, tarıma verilen desteğin 3 katı, bizim yakın zamanda açıklayacağımız, tarım reformu için kullanılabilirdi.