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İstanbul'da feci kaza! Direksiyon hakimiyeti kaybetti: Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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İstanbul'da feci kaza! Direksiyon hakimiyeti kaybetti: Yaralılar var

İSTANBUL EM yan yolda başka bir sürücü tarafından sıkıştırılan kadın sürücü, yolda uygulama yapan polis memuruna, ardından polis otosuna çarptı. Kazada polis memuru ile kadın sürücü yaralandı.

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Kaza saat 10.00 sıralarında Ataşehir’de TEM yan yol Mustafa Kemal köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ford marka 34 CSL 111 plakalı otomobilin sürücüsü Büşra Gürel iddiaya göre başka bir sürücünün kendisini sıkıştırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolda uygulama yapan polis memuru Furkan Tahiroğlu’na çarptı, ardından polis otosuna çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle hareket eden polis otosu da önünde park halinde olan Toyota marka otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Büşra Gürel ile polis memuru Furkan Tahiroğlu yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırıldı.

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