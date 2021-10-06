HABER / SPOR / TRABZONSPOR
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı kuruluyor
Trabzonspor Kulübü, Kadın Futbol Takımı’nı kurmak için, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulundu.Abone ol
Kadın Futbol Takımı’nı yeniden faaliyete geçirmek isteyen Trabzonspor, bu konuda gerekli resmi süreci başlattı. TFF’nin vereceği cevaba göre 1’inci Lig’den faaliyetlerine başlayacak olan Kadın Futbol Takımı’nın tanıtımının kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Bordo-mavili Kulübün Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, kulüp bünyesinde oluşturulacak kadın futbol takımı için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.