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Erzurum'da kokuyu duyup gitti hayatı karardı! Konuşamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Erzurum'da kokuyu duyup gitti hayatı karardı! Konuşamaz hale geldi

ERZURUM’un Şenkaya ilçesinde tüp patlaması sonucu 70 yaşındaki kadının vücudunda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluştu.

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Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Güllü Gökçe, kilerden koku gelmesi üzerine kilere gitti. Kilerdeki küçük tüpten gaz sızdığını fark eden yaşlı kadın elindeki çakmağı çakınca patlama meydana geldi. Patlamayla Gökçe'nin ellerinde ve yüzünde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu. Yakınları tarafından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesine getirilen Güllü Gökçe tedavi altına alındı. Ellerinde ve yüzündeki yanıktan dolayı yaşlı kadının konuşamadığı ve hareket edemediği öğrenildi.

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