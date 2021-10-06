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Muğla Dalaman'da orman yangını! Karadan ve havadan müdahale sürüyor

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Muğla Dalaman'da orman yangını! Karadan ve havadan müdahale sürüyor

MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki orman alanında gece yangın çıkarken, havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürdürülüyor. 

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Ataköy Mahallesi Sıradere mevkisindeki ormanda, saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine yangın bölgesine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. 

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, 11 itfaiye aracı ve çok sayıda personel ile karadan müdahaleye başlandı. Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına 3 uçak ve 16 helikopterle de havadan destek verildi. Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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