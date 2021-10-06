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Muğla'da İskoç turistler dehşeti yaşadı! Ölümden döndüler: 35 metreden...

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Muğla'da İskoç turistler dehşeti yaşadı! Ölümden döndüler: 35 metreden...

MUĞLA'da ATV motoru ile geziye çıkan İskoçyalı karı-koca Armutalan Mahallesi seyir terasından 35 metrelik uçuruma yuvarlandı.

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Edinilen bilgiye göre, 48 M 3814 plakalı ATV motoru ile geziye çıkan İskoç uyruklu 30 yaşındaki Ross Alexander Chalmers ve eşi 33 yaşındaki Leanne Chalmers, Armutalan seyir terasına geldiklerinde durmak isterken aracın hakimiyetini kaybederek 35 metrelik uçuruma yuvarlandılar. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 112 Acil sağlık ambulansı ve Marmaris Trafik Tescil ve Denetleme ekipleri sevk edildi.

35 metrelik uçuruma yuvarlanan İskoç turistlerden Ross Alexander Chalmers kendi imkanı ile çıkarken, eşi Leanne Chalmers’i itfaiye ekipleri ip yardımı ile bulunduğu yerden çıkararak 112 ambulans ekiplerine teslim etti. Sürücü Ross Alexander Chalmers ve eşi Leanne Chalmers kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

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