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Fahiş fiyata karşı bir yeni adım daha! Artık o ürünleri satamayacaklar

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Fahiş fiyata karşı bir yeni adım daha! Artık o ürünleri satamayacaklar

Fahiş fiyat ve bazı marketlerin pahalı gıda politikalarına karşı alınan önlemlere her geçen gün yenileri ekleniyor. AK Parti, perakende düzenlemesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. E-ticaretle uğraşana vergi muafiyeti, süpermarket ombudsmanlığı, pazar gücünü kötüye kullanmanın engellenmesi gündemde...

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AK Parti, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için daha önce gündeme gelen perakende düzenlemesini hayata geçirmeyi hedefliyor. Düzenlemenin e-ticaret, zincir market, küçük esnaf ve vatandaşa ucuz ürün ulaştırmak olmak üzere dört ayağı olacak. Zincir marketlerin tıpkı ABD'de olduğu gibi otoyol kenarlarında kurulması düşünülüyor. AK Parti kaynakları, şu anda mahalle aralarında bulunan mevcut marketlerin durumlarının korunacağını ifade ediyor. E-ticaret ile uğraşanlara bazı alanlarda vergi muafiyeti getirilmesi de planlanıyor.

Kozmetik satamayacaklar

Sabah'ın haberine göre,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Kooperatif marketinden alışveriş yaparken bu marketlerin sayısının artırılacağı müjdesini vermişti. Dün de Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Meclis'e gelerek AK Parti grup yöneticileri ile görüştü. Bir yandan tarım kooperatiflerinin market sayısı artırılırken diğer yandan perakende düzenlemesi ile vatandaşın ucuz ürüne ulaşmasının sağlanması hedefleniyor. 

Düzenlemede, bin 500 metrekareden küçük alanda hizmet veren zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerinin satışının yasaklanması tartışılıyor.

Çalışma kapsamında, Süpermarket Ombusmanlığı sistemi de değerlendiriliyor. Böylelikle büyük zincir marketlerin pazar güçlerini tedarikçilere karşı kötüye kullanmalarını ve serbest piyasa sistemine aykırı şekilde haksız kazanç elde etmelerinin önüne geçilecek. Düzenleme ile perakendeciler ve tedarikçiler tedarik sözleşmeleri yapacak. Pazarlama maliyetleri ve raftan çıkarma işleri mevzuata uygun hale getirilecek. Mevzuat ihlali durumunda süpermarket ombudsmanı devreye girecek. Soruşturma ve ceza süreçlerini yönetecek.

5'li zincirin tekelini sanal market kıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifleri'nin market sayılarının artırılacağını açıklamasının ardından yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com da harekete geçti. Halihazırda Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ürünlerini online ortamda satan PTT iştirak şirketi PttAVM.com bu dönemde bünyesindeki kooperatif ürün yelpazesini genişletecek.

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Halihazırda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) ürünlerini vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz. Yeni dönemde ürün yelpazemizi genişleterek vatandaşa daha fazla ürünü buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

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