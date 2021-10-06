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Japonya Kovid-19 etkisindeki turizme yönelik "seyahate çık" kampanyası uygulayacak

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Japonya Kovid-19 etkisindeki turizme yönelik "seyahate çık" kampanyası uygulayacak

 JAPONYA, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisindeki yerel turizm piyasasını canlandırmak için teşvik programı uygulamayı planlıyor.

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Hafta başında göreve gelen Kişida Fumio hükümeti, geçen hafta sona eren olağanüstü hal (OHAL) sonrası "seyahate çık" kampanyası uygulamayı planlıyor.

Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanı Saito Tetsuo, düzenlediği basın toplantısında, 2030'a kadar 60 milyon yabancı turistin ülkeye gelmesini hedeflediklerini belirtti.

Saito, buna yönelik Başbakan Kişida'dan "hem salgın önlemlerinin uygulanması hem de turizm sektörünün canlandırılması" talimatı aldığını söyledi.

Virüsün uluslararası turizme etkisinin halen hissedildiğini kaydeden Saito, yerel turizm piyasasını canlandıracak turizm teşviki programı uygulayacaklarını bildirdi.

Saito, "Kovid-19 vakalarının seyrini izleyeceğiz ve kampanyanın zamanlamasını programlayacağız. Kampanya turizm bölgeleri ve yerel ekonomiler için oldukça kritik." dedi.

Turistin masraflarını yarıya kadar karşılayan ve Temmuz 2020'de başlatılan kampanya, vaka oranlarının yükseliş trendini koruması sebebiyle Aralık 2020'de durdurulmuştu.

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