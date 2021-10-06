Facebook kesintisi Telegram'ın işine yaradı

Facebook, Instagram ve Whatsapp'taki kesinti Telegram'ın işine yaradı. Kurucu Pavel Durov, yaşanan kesinti sırasında 70 milyondan fazla yeni kullanıcının hesap açtığını söyledi.

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Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Facebook servislerinde yaşanan büyük kesinti bağlamında, bir gün içinde 70 milyondan fazla yeni kullanıcının Telagram’da hesap açtığını belirtti.

Durov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün Telegram’da, kullanıcı kaydı ve kullanıcı etkinliğinde rekor artış görüldü. Bir günde diğer platformlardan 70 milyondan fazla firariyi sıcak bir şekilde karşıladık” diye yazdı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a dün yaklaşık 7 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı. Sorunun, ön incelemelere göre yazılım güncellemesindeki hatalardan kaynaklandığı açıklanmıştı.