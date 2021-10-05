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Aydın Didim'de bir kişi kaldırımda silahla vurulmuş hale bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Aydın Didim'de bir kişi kaldırımda silahla vurulmuş hale bulundu

AYDIN'ın Didim ilçesinde bir şahıs yol kenarında kaldırım üzerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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AYDIN'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şahıs, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak öldürüldü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken ölen kişinin 35 yaşındaki Abdülkadir Görmez olduğu tespit edildi.

4 kovanın bulunduğu olay yerinde cinayetin gerçekleşme şekli polis tarafından araştırılırken savcılık incelemesinin ardından Görmez'in cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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