Aydın Didim'de bir kişi kaldırımda silahla vurulmuş hale bulundu
AYDIN'ın Didim ilçesinde bir şahıs yol kenarında kaldırım üzerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Abone ol
AYDIN'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şahıs, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak öldürüldü.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken ölen kişinin 35 yaşındaki Abdülkadir Görmez olduğu tespit edildi.
4 kovanın bulunduğu olay yerinde cinayetin gerçekleşme şekli polis tarafından araştırılırken savcılık incelemesinin ardından Görmez'in cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.