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Yabancı kuruluşlar Merkez Bankasından faiz indirimi bekliyor

Yabancı kuruluşlar Merkez Bankasından faiz indirimi bekliyor

Yabancı kuruluşlar faiz tahminlerinde güncellemeye gitti. Üç farklı kurum da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) faiz indirimi beklediğini açıkladı.

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Eylül ayı enflasyonunun belli olmasının ardından gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararını vereceği toplantıya çevrildi. Yabancı kuruluşlar da enflasyon rakamlarının ardından faiz tahminlerinde güncellemeye gitti.

JP Morgan, TCMB'nin ekim ayı toplantısında faiz oranını değiştirmeyeceği öngörüsünde bulunurken yılın son 2 ayında toplamda 100 baz puan ek faiz indirimi beklendiği dile getirdi. Banka, manşet enflasyonun ekim ayında yüzde 19,9 ile tepe yapacağını öngördü.

UBS de TCMB'nin 2021 sonuna kadar 50 baz puanlık bir faiz indirimine daha giderek faizleri yüzde 17,50'ye çekmesini beklediklerini açıkladı. Kuruluş, TCMB'nin faizleri bir kez daha indirmek için büyük ihtimalle manşet ve çekirdek enflasyonda düşüşü bekleyeceğini söyledi.

Barclays ise Türkiye'nin dördüncü çeyrekte 75'er baz puanlık 3 faiz indirimi yapacağı tahmininde bulundu. Banka, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17,9'a yükseltti.

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