Denizli'de silahlı ve bıçaklı ihale kavgası 1 ölü 1 yaralı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesindeki katı atık depolama sahasında 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

DENİZLİ'nin Bozkurt Belediyesince katı atıkların depolandığı Mehmetçik Mahallesi'ndeki alanda bertaraf işlemini ihaleyle alan Mehmet Ali K. (29), önceki işletmeci Murat Arat ile kardeşi Yılmaz Arat'tan (40) bölgeyi devralmak istedi. Mahkemenin tahliyesi yönündeki kararına rağmen alanı boşaltmayan Arat kardeşler ile bölgeye gelen Mehmet Ali K., Salih K., Vedat G. ve İbrahim G. (39) arasında tartışma çıktı.

İki grup arasında bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşen olayda tüfekle yaralanan Arat kardeşler ambulansla Çardak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başı ve göğsünden yaralanan Yılmaz Arat müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri Mehmet Ali K., Salih K., Vedat G. ve İbrahim G.'yi gözaltına aldı.