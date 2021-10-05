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İçişleri Bakanlığı'ndan görüntülü arama uyarısı: Bu aramaları açmayın

İçişleri Bakanlığı'ndan görüntülü arama uyarısı: Bu aramaları açmayın

Emniyet, son günlerde sosyal medya üzerinden aramalarla elde edilen görüntüleri kullanarak vatandaşlardan şantaj ve tehdit yoluyla menfaat sağlayanlara karşı dikkatli olunmasını istedi. Bir uyarı da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

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Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ''Sosyal medyadan yurt dışı kaynaklı görüntülü aranarak tehdit ve santaja maruz kalmamak icin tanimadiginiz kisilerden gelen görüntülü aramaları reddediniz.'' ifadeleri yer aldı.

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