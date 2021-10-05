İçişleri Bakanlığı'ndan görüntülü arama uyarısı: Bu aramaları açmayın
Emniyet, son günlerde sosyal medya üzerinden aramalarla elde edilen görüntüleri kullanarak vatandaşlardan şantaj ve tehdit yoluyla menfaat sağlayanlara karşı dikkatli olunmasını istedi. Bir uyarı da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.Abone ol
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ''Sosyal medyadan yurt dışı kaynaklı görüntülü aranarak tehdit ve santaja maruz kalmamak icin tanimadiginiz kisilerden gelen görüntülü aramaları reddediniz.'' ifadeleri yer aldı.