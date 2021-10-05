FETÖ savcısı Zekeriya Öz'ün kasası avukata 7 yıl hapis

FETÖ davalarının firari sanığı eski savcı Zekeriya Öz’ün kasası olduğu iddiasıyla yargılanan avukat Tayfun Aktaş hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası veridi.

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YURT dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu ve Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin makbuz almaları için iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı kişilerden olduğu iddiasıyla "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan avukat Tayfun Aktaş, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Tayfun Aktaş ve avukatı katıldı. Sanık Aktaş savunmasında beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Tayfun Aktaş'ı, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İddianame

İddianamede, örgütün yargı alanındaki kumpaslarında kilit rol oynayan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının sanık Tayfun Aktaş tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için Aktaş ile bazı kişileri, iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı belirtiliyordu. İddianamede, sanık Aktaş'ın Zekeriya Öz'ün "kasası" konumunda olduğu öne sürülerek "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.