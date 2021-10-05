BIST 1.393
DOLAR 8,86
EURO 10,27
ALTIN 500,55
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

AK Parti eski milletvekili Temel Yılmaz ve oğlundan acı haber! 17 gün arayla...

AK Parti eski milletvekili Temel Yılmaz ve oğlundan acı haber! 17 gün arayla...

Eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz ve oğlu Güven Yılmaz Koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede kurtarılamadı.

Abone ol

AK Parti Gümüşhane 22. dönem Milletvekili Temel Yılmaz (68) ile oğlu Güven Yılmaz (43), Ankara'da Koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede 17 gün arayla vefat etti. Ankara’da yaşayan Temel Yılmaz, rahatsızlanınca Ankara Şehir Hastanesi’ne gitti. Yapılan tetkik ve muayenenin ardından Yılmaz’ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Tedavi süreci başlayan Yılmaz’ın durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı.

Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen 18 Eylül’de vefat etti. Babasıyla birlikte korona virüsüne yakalanan ve aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Güven Yılmaz da, bugün sabah saatlerinde vefat etti. Yılmaz’ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Kelkit Küçük Cami önünde kılınacak cenaze namazının ardından Kelkit Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ile BAE arasında vizesiz seyahat 10 Ekim'de başlayacak
İsrail ile BAE arasında vizesiz seyahat 10 Ekim'de başlayacak
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Biden yönetimi kürtaj yasağı uygulamasını kaldırıyor
Biden yönetimi kürtaj yasağı uygulamasını kaldırıyor
Şanlıurfa'da sendikaya üye olan 300 işçi işten çıkarıldı! Bekleyiş sürüyor
Şanlıurfa'da sendikaya üye olan 300 işçi işten çıkarıldı! Bekleyiş sürüyor
Haber Global’de sürpriz ayrılık! 'Risk almak zorundasınız' deyip İrem Sansak duyurdu
Haber Global’de sürpriz ayrılık! 'Risk almak zorundasınız' deyip İrem Sansak duyurdu
Nobel ödülüne giden yol acı biber yiyerek başlamış! David Julius ve Ardem Patapoutian’un keşfinin sırrı
Nobel ödülüne giden yol acı biber yiyerek başlamış! David Julius ve Ardem Patapoutian’un keşfinin sırrı
Ankara'da eşini canice öldürdü! Sözleri dehşete düşürdü: Öldürmeden önce...
Ankara'da eşini canice öldürdü! Sözleri dehşete düşürdü: Öldürmeden önce...
Mersin'de yaylada gezerken kaya zannetti yaklaşınca anladı bir süre bahçede sergileyecek
Mersin'de yaylada gezerken kaya zannetti yaklaşınca anladı bir süre bahçede sergileyecek
Batman Valiliği'nden uçaksavar atışları nedeniyle "yüksek patlama sesi" uyarısı
Batman Valiliği'nden uçaksavar atışları nedeniyle "yüksek patlama sesi" uyarısı
11 defa evden kaçmıştı 17 yaşındaki Hatice'den haber geldi
11 defa evden kaçmıştı 17 yaşındaki Hatice'den haber geldi