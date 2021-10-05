AK Parti eski milletvekili Temel Yılmaz ve oğlundan acı haber! 17 gün arayla...

Eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz ve oğlu Güven Yılmaz Koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede kurtarılamadı.

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AK Parti Gümüşhane 22. dönem Milletvekili Temel Yılmaz (68) ile oğlu Güven Yılmaz (43), Ankara'da Koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede 17 gün arayla vefat etti. Ankara’da yaşayan Temel Yılmaz, rahatsızlanınca Ankara Şehir Hastanesi’ne gitti. Yapılan tetkik ve muayenenin ardından Yılmaz’ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Tedavi süreci başlayan Yılmaz’ın durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı.



Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen 18 Eylül’de vefat etti. Babasıyla birlikte korona virüsüne yakalanan ve aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Güven Yılmaz da, bugün sabah saatlerinde vefat etti. Yılmaz’ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Kelkit Küçük Cami önünde kılınacak cenaze namazının ardından Kelkit Mezarlığı’nda toprağa verilecek.