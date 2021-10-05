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Mersin'de yaylada gezerken kaya zannetti yaklaşınca anladı bir süre bahçede sergileyecek

Mersin'de yaylada gezerken kaya zannetti yaklaşınca anladı bir süre bahçede sergileyecek

Mersin'in Mut ilçesinde Toros Dağları'nın yaylalarına gezintiye çıkan bir kişi "dev" mantar buldu.

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İlçede esnaflık yapan Kamil Sezer, mantar toplamak için Toros Dağları'nın 2000 rakımındaki yaylalara çıktı.

Gezintisi sırasında kayaya benzer bir cisim fark eden Sezer, incelemesinde bunun büyük bir mantar olduğunu fark etti.

Herkesin ilgisini çekti

Sezer, gazetecilere, sık sık yüksek rakımda mantar toplamaya çıktığını belirterek, "Yıllardır mantar toplarım ama ilk defa bu kadar büyük ve ağırıyla karşılaştım. Mantar tüm arkadaşlarımın ilgisini çekti." dedi.

Bir süre sergileyecek

Bulduğu mantarın 20 kilogramın üstünde söyleyen Sezer, "dev" mantarı bir süre bahçesinde sergileyeceğini belirtti.

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