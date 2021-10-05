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Şanlıurfa'da sendikaya üye olan 300 işçi işten çıkarıldı! Bekleyiş sürüyor

Şanlıurfa'da sendikaya üye olan 300 işçi işten çıkarıldı! Bekleyiş sürüyor

ŞANLIURFA'da bir tekstil fabrikasında sendikaya üye oldukları gerekçesiyle toplu mesaj atılarak işlerine son verilen 300 işçi fabrika önündeki bekleyişini sürdürüyor.

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Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 300 işçi, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle Kod-18 maddesi ile işten çıkarıldı. Bu madde ile kısa süreli çalışan olarak gösterilen işçilerin, fabrika önündeki bekleyişi sürüyor. İçeriye girilmesine izin vermeyen işçiler, seslerini fabrika yetkililerine megafonla duyurmaya çalıştı.

Tekrar işlerine dönmek istediklerini belirten Zehra Çeçan, "Haksızlığa boyun eğmediğimiz, dik durduğumuz için bugün bizi kapı önüne attılar. Bize yapılan büyük bir haksızlıktır. Tek amacımız; işimize geri dönmek. Ama sendikalı olarak çalışmak istiyoruz" dedi.

Bu arada jandarma ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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