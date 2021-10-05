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Haber Global’de sürpriz ayrılık! 'Risk almak zorundasınız' deyip İrem Sansak duyurdu

Haber Global’de sürpriz ayrılık! 'Risk almak zorundasınız' deyip İrem Sansak duyurdu

Azerbaycanlı Global Medya Grup tarafından Türkiye'de kurulan haber kanalı Haber Global'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

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Sevilen ekran yüzü İrem Sansak bugün Haber Global'den ayrıldığını duyurdu. Sosyal medyadan duyurduğu ayrılık haberini ‘yeniden görüşmek dileğiyle’ sözleriyle bitiren Sansak, “Hayatınız daha iyi olacaksa, risk almak zorundasınız. Risk almadan büyümenin hiçbir yolu yoktur.” der David Viscott .. Haber Global’deki görevimden kendi isteğimle ayrılmış bulunmaktayım. Bugüne dek takip eden, izleyen, herkese çok teşekkür ederim.Yeniden görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı. Daha önce TGRT Haber, Fox TV, ATV, A Haber’de çalışan İrem Sansak son bir yıldır Haber Global ekranlarında izleyiciyle buluşuyordu.

İrem Sansak kimdir?
26 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 33 yaşında olan tecrübeli sunucu Aslen Kafkas göçmenidir. Lise eğitimini İstanbul’da Azaphan Anadolu İletişim Meslek Lisesi’nde bitirdi. Bu lisede Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü okudu. İrem Sansak, 2008 senesinde İstanbul Üniversitesi ‘Radyo ve Televizyon Yayıncılığı’ bölümünü bitirdi. Daha sonra Kocaeli Üniversitesinde lisans eğitimine devam etti. 2011 yılında ‘Sinema ve Televizyon’ bölümünde derece yaparak Onur Belgesiyle mezun oldu.



Lisans eğitiminden sonra Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ‘Pedagojik Formasyon’ alarak öğretmenlik diplomasına sahip oldu. Stajyer öğretmenliğini Kocaeli ilinde bir ortaokulda tamamladı. Bir yıl kadarda öğretmenlik yaptı ve 8. Sınıf öğrencilerin dersine girerek Medya Okuryazarlığı dersleri verdi. İrem Sansak, 2004 - 2005 yılları arasında TGRT kanalında stajyer olarak televizyonculuğa ilk adımını attı. Sonrasında Fox Tv, Atv ve A Haber kanallarında ekran karşısına çıktı. 


Güzel sunucu A Haber’de Dış Haberler, saha Muhabirliği (canlı yayın) görevlerinde bulundu. Aynı zamanda ‘Haber Önü 5 Dakika’ programını hazırlayıp sundu. Sansak, A Haber bünyesindeki çalışmalarına ‘Mutfaktayız’ adlı yemek programı ekledi. Programın hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlenirken izleyicilere, Türk ve Dünya mutfaklarından farklı lezzetleri şefler aracılığı ile tanıttı. İrem Sansak, Trt kanalın eski spikerleri olan Rana Elik’ten diksiyon dersi aldı. Bununla beraber Can Gürzap ve Arsen Gürzap tarafından kurulan ‘Dialog Anlatım İletişim’ şirketinde diksiyon, spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı. Çocukluk yıllarında bale ile ilgilendi. Modern dans ve tiyatro eğitimleri aldı.

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