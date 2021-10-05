Mustafa Keser Bülent Ersoy açıklaması video yayınladı Mustafa Keser kaç yaşında?

Star TV'de yayınlanan ve ekran ömrü sadece 2 program olan Benzemez Kimse Bize yayından kaldırıldı işler karıştı. Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in canlı sunduğu programın bitmesinin ardından Mustafa Keser eteğindeki taşları döktü ve Bülent Ersoy'u yerden yere vurdu.

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Star TV'de yayınlanan ve sadece iki bölüm süren Benzemez Kimse Bize programının bitmesinin ardından Mustafa Keser, Bülent Ersoy'u hedef tahtasına oturttu ve sözleri ile bir bir ateş etti. Kaprisleri yüzünden program bitti diyen Keser, 'Bana Kürdo derdi, emir verirdi kimsin lan sen' diyerek canlı yayındaki partnerine saydırdı.

Bülent Ersoy'un yerli yersiz bir çok kapris yaptığını anlatan Keser, "Bülent Ersoy hakkında her şeyi açıklayacağım" dedi ve kamera karşısına geçti. Kendi YouTube hesabından paylaşım yapan Keser, Ersoy'u yaylım ateşine tuttu ve ağzına geleni söyledi.İşte Mustafa Keser'in 34 dakikalık videosundan en çarpıcı bölümler...

Duyarsız, davranış bozukluğu var: "Ben Bülent Ersoy'la sahnede hiç çalışmadım. Ama yıllardır duyarız yapılan yanlışları, davranış bozukluklarını. Yapımcıdan teklif geldiğinde pek sıcak bakmadım. Biz yapamayız huylarımız bir değil, ahlaki yapımız bir değil falan. 'Abi yok ya öyle olmaz bu iyi olacak' dedi.

İçimde endişe olmasına rağmen kabul ettim. Düşündüm ki bu arkadaştan yaşça büyüğüm, sanatça da büyüğüm. Bizim yanımızda ters bir hareket yapmaz diye düşündüm. Bunların hepsi zuhur etti orada.

Saatlerde Bülent Ersoy'u bekledik: Polat dedi ki gelmişken 'Bülent Ersoy ile yapılan fotoğraf çekimi ve tanıtımı da yapalım öyle gidersin' dedi. '2'de başlarsak 4'te biter' dedi. Ben 56 yıldır 56 saniye işime geç kalmadım hiçbir zaman. Ben dürüst bir adam olduğum için saat 13.30'da oradaydım. Bekle Allah ki zat-ı muhterem gelecek. Bekle bekle saat 4'te çıktı geldi. Bu ne oluyor? Saygı yok. Akşam 8.30'a uçağı almıştım lanet olsun 10'a aktardı. Bir makyaja girdi saat 8'de makyajdan çıktı. Bu bant yayını benim tarzım değil bu saygısızlığı kaldıramam ben dedim. Onun üzerine canlı yapmaya karar verdik. Bülent Ersoy da itiraz etti. Polat, 'Git Allah aşkına bu bant yayını 10 saat bitmez' dedi.

Yapımcı programı toparlamamı istedi: Canlı yayın başlar başlamaz görüşlerimizin yanlış olduğunu anladım. Polat dedi ki 'Abi sen yönet. Çünkü Bülent hanımın ayakları ağrıyor, sunumlarını sen yaparsın.' Tamam dedim sorun yok. O program esnasında ben atlıyorum, toparlamaya çalışıyorum, bunları kendiliğimden yapmıyorum.

Bu yapımcının isteğiyle oluyordu. O muhterem rol çalıyorum sanıyor. Kuliste söyledim çektim kenara. Endişeliyim. Polat da yanımızda. Dedim ki Bülent hanım senin de benim de paraya ihtiyacımız yok. Ziyadesiyle paramız var. Elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz hatta. Burada 100 kişi çalışıyor. Bizim sayemizde ekmek yiyorlar. Yerli yersiz kapris yapma lütfen. 30 yıllık canlı yayın tecrübem var. Su gibi aksın gitsin dedim. 'Tamam' dedi sesini çıkarmadı.

Kimsin lan sen: Bu şekilde birinci program toz kalkmadı ama ikinci programda karşısında hizmetçisi var gibi hitap ediyor bana. Bana oradan Keser diye bağırıyor. Kimsin lan sen bana o şekilde bağırıyorsun. Arkasından "Kürdo, kürdo" bana Kürdo diyor. Keser senin babanın uşağı mı lan öyle çağırıyorsun? Kapanışı yapıyoruz dediler 'Beyefendi yapsın' dedi.

Ses kalmamış okuyuş rezalet: Yönetmene bağırır, ona bağırır, şefe bağırır, okuyamaz döner vokale bağırır. Uyamayan Bülent Hanım. Zaten ses kalmamış, rezalet bir okuyuş. Orada dönüp çocuklara bakıyor. Sanıyorsunuz ki vokaller okumuyor. Bunun arkasından üçüncü programında baktım orada burada konuklar çağırılmış. Biz sanki orada sunucuyuz. Gelen konuğun biri 9 şarkı, biri 8 şarkı. Bana vermişler 3 şarkı, Bülent'e vermişler 5 şarkı. Onun üzerine sinirlendim.