BIST 1.393
DOLAR 8,86
EURO 10,27
ALTIN 500,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

11 defa evden kaçmıştı 17 yaşındaki Hatice'den haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
11 defa evden kaçmıştı 17 yaşındaki Hatice'den haber geldi

Gaziantep’te yaşayan 17 yaşındaki Hatice Ateş’ten 5 gündür haber alınamıyor. Yetkililerden yardım isteyen baba Adil Ateş, "11 defa evden kaçtı. Bazılarında kendisi döndü bazılarında ise polisler bulup getirdi." dedi.

Abone ol

Gaziantep’te yaşayan 17 yaşındaki Hatice Ateş bir arkadaşının doğum gününe gideceğini söyleyerek evden çıktı. Bir daha eve dönmeyen Hatice’nin babası Adil Ateş, kızının psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Kızının Cuma gününden beri kayıp olduğunu söyleyen Baba Adil Ateş, “Kızım Cuma günü akşamüstü saat 17.00 gibi 9 yaşındaki erkek kardeşini de yanına alarak bir arkadaşının doğum gününe gideceğim diyerek evden çıktı. Şuana kadar da kızım kayıp. Kardeşini getirip kapıya bırakıp gitmiş. Bu 2 yıl içerisinde kızım daha öncede evden kaçtı. 11 defa evden kaçtı. Bazılarında kendisi döndü bazılarında ise polisler bulup getirdi. Kızımın psikolojik sorunları var. Savcılık tarafından psikolojik destek görünmesi istenilen ve ayda bir ruh sağlığı derslerine gitmesi gereken ama bu tedbir kararlarından birçoğuna uymayan biridir. Kızımın bulunup boynuna sarılmak istiyorum. Tedavisi için ne gerekiyorsa yapmak istiyorum. Ben eşimle ayrı yaşıyorum. Eşim bana 19 yaşlarında bir erkek çocuğun gelerek doğum günüme gideceğiz diyerek kızının götürüldüğünü söyledi. Şuan Cuma gününden beri kızım kayıptır. Telefonunu bir açıyor bir kapatıyor. Annesi mesajlar atıyor ancak cevap 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Nevşehir'deki bu caminin eşi benzeri yok! İmam yaptı içine bakın!
Foto Galeri Nevşehir'deki bu caminin eşi benzeri yok! İmam yaptı içine bakın! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de orman yangını sonrası gözaltı! Kolonya ve çakmakla yakalandı
İzmir'de orman yangını sonrası gözaltı! Kolonya ve çakmakla yakalandı
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Mustafa Keser Bülent Ersoy açıklaması video yayınladı Mustafa Keser kaç yaşında?
Mustafa Keser Bülent Ersoy açıklaması video yayınladı Mustafa Keser kaç yaşında?
Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin açılış töreninde konuştu Boğaziçili tepinen öğrencilere sert tepki: Teröristler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin açılış töreninde konuştu Boğaziçili tepinen öğrencilere sert tepki: Teröristler!
Semih Kaplanoğlu Tanpınar'ın Huzur'unu filmleştirecek
Semih Kaplanoğlu Tanpınar'ın Huzur'unu filmleştirecek
İBB burs başvurusu yapma ne zaman 2021 İBB burs başvurusu ekranı
İBB burs başvurusu yapma ne zaman 2021 İBB burs başvurusu ekranı
Türkiye'nin uyuyan fayı Helen Yayı! Leonardo Da Vinci'nin notlarında da var Kekova şehrini batırdı!
Türkiye'nin uyuyan fayı Helen Yayı! Leonardo Da Vinci'nin notlarında da var Kekova şehrini batırdı!
İngiliz bakandan BBC'ye sert sözler: Ayrıcalıklıların çalıştığı kurum
İngiliz bakandan BBC'ye sert sözler: Ayrıcalıklıların çalıştığı kurum
Paris İklim Anlaşması için TBMM'de ilk toplantı
Paris İklim Anlaşması için TBMM'de ilk toplantı
Hatay'da 8 aylık hamile kadın covid-19 yenildi! Meğer aşı...
Hatay'da 8 aylık hamile kadın covid-19 yenildi! Meğer aşı...