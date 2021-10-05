BIST 1.393
DOLAR 8,86
EURO 10,27
ALTIN 500,55
HABER /  EKONOMİ
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

Koronavirüs önlemleri için getirilmişti! Otobüs yolculuklarında o kural kalktı

Koronavirüs önlemleri için getirilmişti! Otobüs yolculuklarında o kural kalktı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Covid-19 önlemleri kapsamında otobüs yolculuğu yapacak vatandaşların mağdur olmaması için açık bilette '12 saat önce' şartını 'sefer başlayıncaya kadar' olarak değiştirdi.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada koronavirüsün yayılımının önlenmesi amacıyla Türkiye’de gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca gerekse diğer bakanlıklarca koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı vurgulandı. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamının iade edildiği, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorunda olunduğu hatırlatılarak, şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile 6 Eylül’den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin; uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatleri için 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi kararlaştırıldı. Ancak, daha önce yolcu bileti almış olan vatandaşların, sefer başlamadan önce genelgede öngörülen asgari kriterleri sağlayamadıklarından dolayı seyahat edemedikleri, bu nedenle yolcu bileti için ödedikleri ücretin iadesini alamadıkları veya açık bilete çeviremedikleri belirlendi."

Yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre düzenleme yapıldığı belirtilerek, "Önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan; ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için, sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde, daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolluk yaşandı balık fiyatları düştü! Tezgahlar yüzleri güldürdü
Bolluk yaşandı balık fiyatları düştü! Tezgahlar yüzleri güldürdü
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Kılıçdaroğlu'ndan market alışverişi sonrası 'fiyatlar gayet uygun' diyen Erdoğan'a yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan market alışverişi sonrası 'fiyatlar gayet uygun' diyen Erdoğan'a yanıt
Cezaevinde rehine krizi! Mahkum, gardiyanı rehin aldı: Cinsel nitelikli eylemleri...
Cezaevinde rehine krizi! Mahkum, gardiyanı rehin aldı: Cinsel nitelikli eylemleri...
Hemşire Şebnem Köker'in ölümünde yeni gelişme! İntihar mı cinayet mi?
Hemşire Şebnem Köker'in ölümünde yeni gelişme! İntihar mı cinayet mi?
Erzurum'da vahşet! 17 yaşındaki kızını bıçaklayarak kaçtı
Erzurum'da vahşet! 17 yaşındaki kızını bıçaklayarak kaçtı
2021 yılı Nobel Fizik Ödülleri sahibini buldu
2021 yılı Nobel Fizik Ödülleri sahibini buldu
Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul’da 640 ton ile havalanabiliyor
Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul’da 640 ton ile havalanabiliyor
Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet soruşturması! 32 şüpheli tutuklandı
Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet soruşturması! 32 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kitabını anlatarak uyardı: İnsanlık koşar adım kaosa gidiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kitabını anlatarak uyardı: İnsanlık koşar adım kaosa gidiyor!