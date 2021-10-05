Nevşehir'deki bu caminin eşi benzeri yok! İmam yaptı içine bakın!

"Çiçekler arasında ibadet yapmanın zevki ayrı oluyor"

"1995 yılında evimden çiçek getirmeye başladım. Cami cemaatinin hoşuna gitti, onlar da getirdi. Yaz kursuna gelen öğrencilerin dikkatini çekti. Şu an mahallemizdeki 300 öğrencinin camide çiçeği var. Buraya gelirler bakım yaparlar. Gayemiz camiyi, çiçeği, canlıyı ve çevreyi sevdirmek. Çiçeği seven çocuğun asla çevresine zararı olmaz, biz de böyle bir neslin yetişmesine vesile oluyoruz. Cenabı Allah'ın yeryüzündeki evleri olan camilerin her şeyin en güzeline layık olduğuna inanıyorum. Botanik bahçesi gibi olan bu camide çiçekler arasında ibadet yapmanın zevki ayrı oluyor."