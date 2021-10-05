İBB burs başvurusu yapma ne zaman 2021 İBB burs başvurusu ekranı

İBB burs başvuruları 2021 yılında maddi ihtiyaç sahibi olan öğrencilere eğitim desteği sağlanacak. Toplamda 3 bin 200 TL’lik ödemeden yararlanmak isteyen öğrencileri belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Peki, İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler ve nasıl başvuru yapılır?

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İBB burs başvuru dönemi başlıyor. Üniversiteye giriş yapan öğrenciler devlet kurumlarının veya vakıfların verdiği burslardan faydalanmak istiyor. Burs veren kurumlardan birisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre; yılsonu başarı notuna göre binlerce öğrenciye 3.200 lira burs yatırılacağı belirtildi. Peki; İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvurusu başladı mı? Kurumdan yapılan açıklamada başvuruların 5 Ekim itibariyle başlayacağı belirtilmişti.

İBB Genç Üniversiteli burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru süreci ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, süreç nasıl ilerleyecek ve adaylarda hangi şartlar aranacak?

İBB burs başvuruları ne zaman nasıl yapılır:

Başvurular “gencuniversiteli.ibb.istanbul” sayfasından yapılacak. 5 Ekim – 22 Ekim tarihleri arasında başvurular alınacak.

BAŞVURU ADRESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

İBB genç üniversiteli burs başvurusu şartları neler:

Adaylarda aranan başvuru şartları ise şu şekilde;

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Kimler başvuru yapamayacak: Açık öğretimde okuyanlar, uzaktan öğretim görenler, ücretli değişim programında bulunanlar, 25 yaşından büyükler, öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapamayacak.