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Bolluk yaşandı balık fiyatları düştü! Tezgahlar yüzleri güldürdü

Bolluk yaşandı balık fiyatları düştü! Tezgahlar yüzleri güldürdü

Bu yıl denizlerde yaşanan lüfer bolluğu, fiyatıyla yüzleri güldürürken tezgahları da şenlendirdi.

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Denizlerde yaşanan lüfer bolluğu fiyatlara yansıdı. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar da balık satıcılarının yolunu tutmaya başladı. Edirne Balık Pazarı'nda tanesi 25 liradan satılan lüfer, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Balık pazarı esnaflarından Balıkçı Yasem Eren, Karadeniz'de yaşanan lüfer bolluğunun tezgahları şenlendirdiğini söyledi. Bu yıl tezgahların gövdesinin lüfer olduğunu aktaran Eren, "Bolluk var, tanesini 25 liradan satıyoruz. 3 gün önce tanesi 50 liradan satılıyordu. Herkes buzluğa atmak için lüfer alıyor. Uskumru bol, hamsi var. İstavrit de çok bol, kilosunu 30 liradan satıyoruz. Balıkların fiyatları uygun" dedi.


"Komşularımız da balığa yoğun ilgi gösteriyor"
Lüferin tezgahları şenlendirdiğini söyleyen Balıkçı Hamza Köksoy ise "Bol bol lüfer çıkıyor. Vatandaşımız lüfer yiyecek. Fiyatlar düştü, daha da düşmesini bekliyoruz. Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen komşularımız da balığa yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu. Balık pazarında fiyatların düştüğünü öğrenince balık almaya geldiğini belirten Cengiz Göçer, “Buraya lüfer balığı almaya geldim yine de bakacağım fiyatlara hangi balıklar daha hesaplı ise onlardan da alacağız” ifadelerini kullandı.

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