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İznik'te zeytinlikte bulundu! Lahitten önemli komutan ve eşi çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İznik'te zeytinlikte bulundu! Lahitten önemli komutan ve eşi çıktı

Bursa’nın tarihi ilçesi İznik’te bir zeytinlikte Roma dönemine ait 2 lahit bulundu. Üzerinde işlemeleri bulunan lahitler sır gibi saklanıp özel olarak getirilen konteynırlara yüklenerek yeni müzeye taşındı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sit alanı olarak ilan ettiği İznik Hisardere mevkinde bulunan zeytinlikte tarih fışkırmaya devam ediyor. Öncesinde 2 lahitin çıktığı alanda 2 lahit ve bir mozaik daha çıktı.

Kültür ve Turizim Bakanlığı'ndan gelen özel yetkili arkeologlar bölgede inceleme yaptıktan sonra vinçlerle konteynırlar alana sokuldu. İnsan motifleri bulunan iki lahit üzerleri örtü ile kapatılıp vinçle bulundukları yerden kaldırılıp konteynerlere yerleştirildi.

İddiaya göre lahitlerin Roma döneminden önemli bir komutanın ve eşinin mezarının olduğu öğrenildi. Lahitlerin içerisinde 2 ayrı iskeletin olduğu önemli eserlerin çıkıp çıkmadığı ise bakanlık tarafından açıklanacağı bildirildi.

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