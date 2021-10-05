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Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul’da 640 ton ile havalanabiliyor

Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul’da 640 ton ile havalanabiliyor

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov AN225, yakıt ikmali yapmak için ilk kez İstanbul Havalimanı’na geldi.

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Dünyadaki aktif en büyük kargo uçağı konumundaki Antonov AN225, yakıt ikmali yapmak üzere ilk kez İstanbul Havalimanı’na geldi. Kazakistan’ın Almatı şehrinden havalanan uçak, 6 saat 15 dakikalık uçuşun ardından saat 12.00’de İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

İnişin akabinde önceden belirlenen park pozisyonuna yanaşan devasa boyuttaki uçağa yakıt ikmali gerçekleştirilecek. Yaklaşık iki saat sürmesi beklenen ikmali sonrası PCR testi taşıyan dev kargo uçağının Avusturya'nın Linz şehrine gitmek için yeniden havalanması bekleniyor.

640 ton kalkış ağırlığına sahip

Dünyada sadece bir tane bulunan ‘Mriya’ isimli Antonov AN225, ilk uçuşunu 21 Aralık 1988’de gerçekleştirdi. İlk olarak uzay mekiği taşımak amacıyla üretilen uçak, daha sonra dünya genelinde diğer kargo uçaklarının taşıdığı devasa büyüklükteki kargoları taşımak için kargo hizmeti vermeye başladı.

84 metre gövde uzunluğuna sahip kargo uçağının boş ağırlığı 285 ton. 250 tona kadar yük taşıyabilen uçak, maksimum 640 ton ile havalanabiliyor. Kanat açıklığı 88 metre olan uçağın 32 adet tekerleği bulunuyor. Dünyanın en büyük kargo taşıma kapasitesine sahip olan uçaktan, aktif olarak dünya sadece bir tane bulunuyor.

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